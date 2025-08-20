Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi

16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi

Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde hem seslendirdiği şarkılarla hem de verdiği 16 kiloyla dikkat çekiyor. Kilo verme süreciyle merak uyandıran ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından kahvaltı tabağını paylaştı. Fotoğrafa yazdığı “Yemeyin kızlar” notu dikkat çekti.

Türk müziğinin ünlü ismi Zara’nın, son dönemde saçından giyim tarzına kadar yaptığı değişiklikler dikkat çekiyor.

16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi - 1. Resim

Bir dönem aldığı kilolar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zara, bu süreçte bir uzmanla çalışarak 16 kilo vermeyi başardı.

16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi - 2. Resim

"YEMEYİN KIZLAR" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Diyet sürecini sosyal medyadan da paylaşan ünlü şarkıcı, “Sımsıkı diyetimde 6. gün. 24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler, hadi diyete başlayın!” notunu düşerek takipçilerine seslenmişti.

16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi - 3. Resim

Zayıflama yolculuğunda önemli bir mesafe kat eden Zara, bu kez hayranlarının merakını gidermek için kahvaltı menüsünü paylaştı.

16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi - 4. Resim

 Masasında yumurta, zeytin ve salatalığa yer veren sanatçı, gönderisinin altına esprili bir şekilde “Yemeyin kızlar” notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü.

