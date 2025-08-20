16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi

Türk müziğinin ünlü ismi Zara’nın, son dönemde saçından giyim tarzına kadar yaptığı değişiklikler dikkat çekiyor.

Bir dönem aldığı kilolar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zara, bu süreçte bir uzmanla çalışarak 16 kilo vermeyi başardı.

"YEMEYİN KIZLAR" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Diyet sürecini sosyal medyadan da paylaşan ünlü şarkıcı, “Sımsıkı diyetimde 6. gün. 24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler, hadi diyete başlayın!” notunu düşerek takipçilerine seslenmişti.

Zayıflama yolculuğunda önemli bir mesafe kat eden Zara, bu kez hayranlarının merakını gidermek için kahvaltı menüsünü paylaştı.

Masasında yumurta, zeytin ve salatalığa yer veren sanatçı, gönderisinin altına esprili bir şekilde “Yemeyin kızlar” notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü.