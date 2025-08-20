16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde hem seslendirdiği şarkılarla hem de verdiği 16 kiloyla dikkat çekiyor. Kilo verme süreciyle merak uyandıran ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından kahvaltı tabağını paylaştı. Fotoğrafa yazdığı “Yemeyin kızlar” notu dikkat çekti.
Türk müziğinin ünlü ismi Zara’nın, son dönemde saçından giyim tarzına kadar yaptığı değişiklikler dikkat çekiyor.
Bir dönem aldığı kilolar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zara, bu süreçte bir uzmanla çalışarak 16 kilo vermeyi başardı.
"YEMEYİN KIZLAR" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Diyet sürecini sosyal medyadan da paylaşan ünlü şarkıcı, “Sımsıkı diyetimde 6. gün. 24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler, hadi diyete başlayın!” notunu düşerek takipçilerine seslenmişti.
Zayıflama yolculuğunda önemli bir mesafe kat eden Zara, bu kez hayranlarının merakını gidermek için kahvaltı menüsünü paylaştı.
Masasında yumurta, zeytin ve salatalığa yer veren sanatçı, gönderisinin altına esprili bir şekilde “Yemeyin kızlar” notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız