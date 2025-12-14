Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti ilçe başkanı Osman Yılmaz, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, yazılı yaptığı açıklamada helallik istedi.

AK Parti'nin Kütahya il başkanı Osman Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Osman Yılmaz

HELALLİK İSTEDİ

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğü AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı. Görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olmuş olabileceğini ifade eden Yılmaz, herkesten helallik istedi.



Açıklamasında tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayan Osman Yılmaz, "Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

