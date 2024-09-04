Apar topar ameliyata alınmıştı! Sitare Akbaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi

'Akasya Durağı'nın Zeyno’su Sitare Akbaş, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Ünlü isimden sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Sitare Akbaş son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Birgül Tezel karakterini canlandırıyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında taburcu olmuştu. Kısa sürede sağlığına kavuşan 35 yaşındaki oyuncudan son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Posta'nın haberine göre, sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu şunları ifade etti:

“Ağrılarım sebebiyle başvurduğum doktorum ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ameliyatım çok başarılı geçti. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda. Sevenlerime güzel haberi vermek istedim.”