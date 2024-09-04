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Hande Ataizi'nin 2 milyon TL'lik operasyon yaptırdığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

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Hande Ataizi&#039;nin 2 milyon TL&#039;lik operasyon yaptırdığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Magazin Haberleri

Son olarak 'Taş Kağıt Makas’ dizisinde rol alan Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, hakkında çıkan "ABD'de 2 milyon TL'ye yüz gerdirme işlemi yaptırdı" iddialarına cevap verdi. Ataizi, “Göz kapağımı yaptırdım olay oldu. Herkes yaptırıyor. Çıkan her şey uydurma” dedi.

Ruhsar, Camdaki Kız, İki Kere Kiki, Sev Kardeşim, Böyle mi Olacaktı gibi birçok dizi ve filmde rol alan Hande Ataizi son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde oynamıştı.

Hande Ataizi'nin 2 Milyon TL'lik operasyon yaptırdığı iddia edilmişti! Açıklama geldi - 1. Resim

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hande Ataizi son olarak tatile çıktı. Ünlü ismin geçtiğimiz aylarda ABD'de 2 milyon TL'lik yüz gerdirme işlemi yaptırdığı iddia edilmişti.

Hande Ataizi'nin 2 Milyon TL'lik operasyon yaptırdığı iddia edilmişti! Açıklama geldi - 2. Resim

Ünlü ismin Bodrum tatilinde yüzündeki çizgiler ve şişlikler dikkat çekmişti. Söz konusu iddia hatırlatılan oyuncu, "Göz kapağımı yaptırdım, olay oldu. Herkes yaptırıyor. 'Kaburga kemiğimi aldırdı' diye bir şey çıktı. Çıkan her şey uydurma! Sağlıklı besleniyorum. İçki içmiyorum ve sporumu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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