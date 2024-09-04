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Tuğçe Özbudak'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meslek değiştirdi

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Tuğçe Özbudak&#039;ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meslek değiştirdi

Magazin Haberleri

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle hafızalarda yer edinen Tuğçe Özbudak, son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle gündemden düşmüyor. Özbudak, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim oyunculuğu bırakıp Gayrimenkule yöneldiğini ifade etti.

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2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi o dönemlerde çok izlenen fenomen diziler arasında yer alıyordu. Dizide ‘Pınar’ karakterini oynayan Tuğçe Özbudak son dönemlerde geçirdiği estetikler operasyonlar nedeniyle tanınmaz hale geldi. 

Tuğçe Özbudak'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meslek değiştirdi - 1. Resim

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen Tuğçe Özbudak, '2. Sayfa' programına konuk olarak yaptırdığı işlemleri de anlatmıştı.

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Milliyet'in haberine göre, Özbudak, geçtiğimiz günlerde bir AVM’de objektiflere yansırken burada bir süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Tuğçe Özbudak'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meslek değiştirdi - 3. Resim

TUĞÇE ÖZBUDAK GAYRİMENKULE YÖNELDİ

Muhabirlerle ayaküstü konuşan Özbudak, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" açıklamalarını yaptı.

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