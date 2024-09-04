'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle hafızalarda yer edinen Tuğçe Özbudak, son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle gündemden düşmüyor. Özbudak, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim oyunculuğu bırakıp Gayrimenkule yöneldiğini ifade etti.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi o dönemlerde çok izlenen fenomen diziler arasında yer alıyordu. Dizide ‘Pınar’ karakterini oynayan Tuğçe Özbudak son dönemlerde geçirdiği estetikler operasyonlar nedeniyle tanınmaz hale geldi.

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen Tuğçe Özbudak, '2. Sayfa' programına konuk olarak yaptırdığı işlemleri de anlatmıştı.

287;çe Özbudak'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meslek değiştirdi - 2. Resim" data-renamed="1" title="Tuğçe Özbudak'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meslek değiştirdi" width="850px" height="100%" class="lazyload mx-auto my-3 d-block" data-src="https://i.turkiyegazetesi.com.tr/images/24-09/04/tugce-ozbudakin-yuzundeki-degisim-cok-konusulmustu-meslek-degistirdi-17254310313520_2.jpg">

Milliyet'in haberine göre, Özbudak, geçtiğimiz günlerde bir AVM’de objektiflere yansırken burada bir süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

TUĞÇE ÖZBUDAK GAYRİMENKULE YÖNELDİ

Muhabirlerle ayaküstü konuşan Özbudak, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" açıklamalarını yaptı.