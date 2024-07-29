Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamıyor

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi o dönemlerde çok izlenen fenomen diziler arasında yer alıyordu. Dizide Pınar karakterini Tuğçe Özbudak oynuyordu. Son hali merak edilen oyuncuyu görenler tanıyamıyor. Yaptırdığı estetiklerle tamamen başka birine dönüştü.

2008-2010 yılları arasında en çok izlenen dizilerden biri Adanalı'ydı. Dizide yer alan oyuncuların son hali merak konusu oldu. Tuğçe Özbudak'ın canlandırdığı Pınar da dizinin sevilen karakterleri arasında yer alıyordu. Ama oyuncunun son halini görenler şaşırıyor.

Estetiği sevdiğini söyleyen Özbudak, yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka birine dönüştü. Vücudunun her yerinde estetik bulunan Özbudak'ı görüp de tanımak mümkün değil.

O eski halinden eser kalmayan oyuncunun yüz hatları da bambaşka bir hal aldı.

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Eylül 2020'de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendi.