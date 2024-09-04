Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten Nuri Alço'ya sert sözler!

69 yaşındaki Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde KOAH hastalığı nedeniyle, Miami’de yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin vefatının ardından ilk kez konuştu. Annesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Anjelik, Nuri Alço'ya sert ifadedeler kullanarak "Kendini, annemin dostu lanse edip prim yapmaya çalışanlar var" dedi.

Uzun süredir Miami'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle yıkılan kızı Anjelik konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahu Tuğba'nın bir haftadır uyku uyumadığını belirten Anjelik, "Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı. Keşke biraz daha yanında kalsaydım" diye konuştu.

Annesinin 2 haftadır çok ateşli olduğunu, "Hastaneye gidelim" ısrarlarına rağmen reddettiğini söyleyen Anjelik, KOAH hastalığıyla mücadele eden Ahu Tuğba'nın nefes alamadığı için inlediğini belirterek "Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Çok ısrar ettim ama ikna edemedim. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı" diye konuştu.

NURİ ALÇO İLE İLGİLİ SERT İFADELER

Sabah'ın haberine göre, annesinin ne zaman nakil edileceğinin ve cenazesinin yapılacağının belli olmadığını söyleyen Anjelik, Nuri Alço ile ilgili olarak sert ifadeler kullandı. "Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var" diyen Anjelik şu ifadeleri kullandı:

"Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı."