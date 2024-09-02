Ahu Tuğba'nın cenaze töreni bilgileri netleşti! İş adamı detayı dikkat çekti

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 2 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 12:14 - Güncelleme:

Magazin Haberleri

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde dün hayatını kaybetmişti. Ünlü isim, 2013'te geçirdiği akciğer rahatsızlığı sırasında vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını da açıklamıştı. Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü İstanbul'da defnedileceği iddia edildi. 25 -30 bin dolara arasındaki nakil masrafını ise bir iş adamı üstlendi.