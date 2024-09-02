Ahu Tuğba'nın cenaze töreni bilgileri netleşti! İş adamı detayı dikkat çekti
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde dün hayatını kaybetmişti. Ünlü isim, 2013'te geçirdiği akciğer rahatsızlığı sırasında vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını da açıklamıştı. Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü İstanbul'da defnedileceği iddia edildi. 25 -30 bin dolara arasındaki nakil masrafını ise bir iş adamı üstlendi.
16 yıl önce kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij'in eğitimi için ABD'ye yerleşen Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba dün sabah ABD’nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti.
Ahu Tuğba'nın Türkiye'de mi yoksa uzun süredir hayatını sürdürdüğü Miami'de mi defnedileceği merak konusu olmuştu. Miami'de polis memuru olarak çalışan Kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.
AHU TUĞBA TÜRKİYE'DE DEFNEDİLECEK
ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı. Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın sabah Miami'den kalkacak tarifli uçakla İstanbul'a getirilecek. Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını iş adamı Celal Kalyoncu karşıladı.
Habertürk’ün haberine göre, Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.