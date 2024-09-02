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Özcan Deniz'in koruma ordusu genç kadınları ittirdi! Görüntüler tepki çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık adından söz ettiren Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı. Magazin muhabirlerinin sorularına cevap vermekten kaçınan şarkıcının korumaları yol üzerindeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. İtilen genç bir kadın “Ne yapacağım, yiyecek miyim Özcan Deniz'i?” derken, söz konusu video sosyal medyada tepki çekti.

Sahne performansları ve söylediği şarkılarla dikkat çeken Özcan Deniz, Alaçatı’da verdiği konser sonrası görüntülendi. Kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakan şarkıcıya korumaları adeta siper oldu.

KORUMALAR VATANDAŞLAŞLARI ÇEKİŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla eşi Samar Dadgar ve oğlu dışındaki aile üyelerini hayatından çıkardığını belirten Özcan Deniz’in konuyla ilgili soruları cevaplamamak için Alaçatı sokaklarında hızla ilerlediği anlar sosyal medyada gündeme oturdu. 

Özcan Deniz'in koruma ordusu genç kadınları ittirdi! Görüntüler tepki çekti - 1. Resim

Gazete Magazin’de yer alan habere göre; kalabalığı dağıtan koruma ordusu, “Özcan Deniz geldi” diyerek sokakta yaşayan vatandaşları çekiştirmekle kalmayıp iki kadını da ittirdi. Bu duruma sinirlenen bir kadın ise “Ne yapacağım, yiyecek miyim Özcan Deniz'i?” diyerek çıkış yaptı. 

Özcan Deniz'in koruma ordusu genç kadınları ittirdi! Görüntüler tepki çekti - 2. Resim

“SANIRSIN CUMHURBAŞKANI”

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, video ve korumaların tavrı da tepki çekti. Kullanıcılardan kısa sürede onlarca yorum geldi. Bazı kişiler “Çok komik ve rezil bir görüntü” derken, bazıları ise “Sanırsın Cumhurbaşkanı…” şeklinde eleştiriler yaptı. 

Özcan Deniz'in koruma ordusu genç kadınları ittirdi! Görüntüler tepki çekti - 3. Resim

AİLESİNİ HAYATINDAN ÇIKARDI

Öte yandan son dönemde Kızıl Goncalar dizisiyle boy gösteren Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir kendisine maddi manevi zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını açıklamıştı. Peş peşe paylaşımlar yapan Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Deniz’in paylaşımın ardından kız kardeşi Yurda Gürler ise bu yaşananlarla ilgili gelinleri Samar Dadgar’ı suçlamıştı.

Özcan Deniz'in koruma ordusu genç kadınları ittirdi! Görüntüler tepki çekti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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