Bir tost daha yemek için yaptığı plan mide bulandırdı! Gerçek, görüntülerde ortaya çıktı

Samsun'da bir büfede tost yiyen kadın, yemeğinden saç çıktığını söyleyerek yeni tost talep etti. Çalışanlar yemeği yenilerken görüntülerde, kadının saçını koparıp tosta koyduğu anlar görüldü.

Çark Caddesi'nde bulunan bir aperatif dükkanına girerek oturan bir kadın, sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra kafasından kopardığı saçının telini yiyeceğin içine koydu ve "İçinde saç var" diyerek çalışana şikayette bulundu.

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YENİ TOST HAZIRLAYIP VERDİLER

İşletme çalışanları, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hemen yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu.

SAÇINI KOPARIP TOSTA KOYMUŞ

Görüntülerde kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan mide bulandıran olay sonrasında görüntüleri sosyal medyada paylaşan işletmenin çalışanları, konuya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.