Ünlü oyuncu İlker Aksum trafikte küfürlü tartışma yaşadı! Çileden çıktığı anları böyle savundu

Oyuncu İlker Aksum, dün İzmir'de trafikte bir araç sürücüsüyle küfürlü tartışma yaşadı. Yaşananlar kayıt altına alınırken Aksum, özür dileyerek olayın arka planını anlattı.

Dün öğlen saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde oyuncu İlker Aksum, trafikte başka bir araç sürücüsüyle tartışma yaşadı.

Aracından inen oyuncunun, karşı tarafa bağırıp küfür ettiği görüldü. O anlar çevredeki başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

İLK AÇIKLAMA EŞİNDEN GELDİ

Yaşananların ardından Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu, "Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Keşke videonun o anını da yayınlasaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için. Bir kadın olarak, bir anne olarak (eşim haklı ya da haksız olsun) en azından o an benim yaşadığım zorluğa karşı kim olmayı seçtiği kişi için… Üzgünüm…

Ne yaşadığımızı başından itibaren görmesine rağmen. Uyarmak, önermek, durdurmak, bir kadın olarak belki de kızmak yerine. Kolay bir yolla karalamayı seçtiği haber için tekrar teşekkür ederim. Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve zaten eve vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık." dedi.

İLKER AKSUM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu sabah da Aksum sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı. Yaşananları anlatan Aksum, "Dün talihsiz bir olay yaşadım. Son bir haftada arabama birkaç kez çarptılar. Saygıyla birine yol vermişim, küfürler, hakaretler havada uçuşuyor. Artık dayanamadım. 35 yıldır gözünüzün önündeyim bugüne kadar benden böyle bir şey gördünüz mü? Gözünüzde örnek birisi olduğumu biliyorum. O şahıstan da özür diliyorum. Yapmamalıydım, söylememeliydim. Daha sakin olmalıydım. Bakalım o bizden özür dileyecek mi?" ifadelerini kullandı.