Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncu İlker Aksum trafikte küfürlü tartışma yaşadı! Çileden çıktığı anları böyle savundu

Ünlü oyuncu İlker Aksum trafikte küfürlü tartışma yaşadı! Çileden çıktığı anları böyle savundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu İlker Aksum, dün İzmir'de trafikte bir araç sürücüsüyle küfürlü tartışma yaşadı. Yaşananlar kayıt altına alınırken Aksum, özür dileyerek olayın arka planını anlattı.

Dün öğlen saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde oyuncu İlker Aksum, trafikte başka bir araç sürücüsüyle tartışma yaşadı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum trafikte küfürlü tartışma yaşadı! Çileden çıktığı anları böyle savundu - 1. Resim

Aracından inen oyuncunun, karşı tarafa bağırıp küfür ettiği görüldü. O anlar çevredeki başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum trafikte küfürlü tartışma yaşadı! Çileden çıktığı anları böyle savundu - 2. Resim

İLK AÇIKLAMA EŞİNDEN GELDİ

Yaşananların ardından Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu, "Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Keşke videonun o anını da yayınlasaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için. Bir kadın olarak, bir anne olarak (eşim haklı ya da haksız olsun) en azından o an benim yaşadığım zorluğa karşı kim olmayı seçtiği kişi için… Üzgünüm…

Ne yaşadığımızı başından itibaren görmesine rağmen. Uyarmak, önermek, durdurmak, bir kadın olarak belki de kızmak yerine. Kolay bir yolla karalamayı seçtiği haber için tekrar teşekkür ederim. Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve zaten eve vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık." dedi.

Ünlü oyuncu İlker Aksum trafikte küfürlü tartışma yaşadı! Çileden çıktığı anları böyle savundu - 3. Resim

İLKER AKSUM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu sabah da Aksum sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı. Yaşananları anlatan Aksum, "Dün talihsiz bir olay yaşadım. Son bir haftada arabama birkaç kez çarptılar. Saygıyla birine yol vermişim, küfürler, hakaretler havada uçuşuyor. Artık dayanamadım. 35 yıldır gözünüzün önündeyim bugüne kadar benden böyle bir şey gördünüz mü? Gözünüzde örnek birisi olduğumu biliyorum. O şahıstan da özür diliyorum. Yapmamalıydım, söylememeliydim. Daha sakin olmalıydım. Bakalım o bizden özür dileyecek mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gibi 7. sezon ne zaman, olacak mı? 6. sezon 13. bölüm tarihi18 yaşında Gençlerbirliği'nden Premier Lig'e! Baran Yıldız'ın ilham veren hikayesi: Hiç böyle bir şey beklemiyordum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Kızına annesinin ismini verdi - MagazinÜnlü şarkıcı üçüncü kez anne oldu: Bebeğinin adını açıkladı"Davet aldım" demişti! Dünya Sağlık Örgütü, Tülin Şahin'i yalanladı - MagazinÜnlü model "DSÖ'den davet aldım" dedi! Gerçek bambaşka çıktıABD'li ünlü aktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti! - MagazinÜnlü aktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti!Vedat Milor yeni tartışma başlattı! "Diğer şehirlerimiz alınmasın" - MagazinYeni tartışma başlattı: Diğer şehirlerimiz alınmasın ama...Survivor Hikmet Tuğsuz aniden Dominik'i terk etti! Sebebi ortaya çıktı - MagazinApar topar Survivor'ı terk etti! İşte sebebiÜnlü şarkıcıyı kahreden haber! Demet Akalın'ın acı günü, gözyaşlarıyla toprağa verdi - MagazinÜnlü şarkıcıyı kahreden haber, gözyaşlarıyla toprağa verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...