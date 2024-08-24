Bitlis'te kaza! Tır devrildi, 63 koyun telef oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 12:31 - Güncelleme:

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halinde olan bir tır, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken tırın dorsesinde bulunan küçükbaşlar yola saçıldı. Hayvanlardan 63'ü telef oldu.