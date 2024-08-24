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Bitlis'te kaza! Tır devrildi, 63 koyun telef oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bitlis&#039;te kaza! Tır devrildi, 63 koyun telef oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halinde olan bir tır, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken tırın dorsesinde bulunan küçükbaşlar yola saçıldı. Hayvanlardan 63'ü telef oldu.

Bitlis Tatvan Küçüksu köyü mevkiinde ilerleyen bir tır, aniden sağ sol yapmaya başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca araç kontrolden çıkarak devrildi.

Bitlis'te kaza! Tır devrildi, 63 koyun telef oldu - 1. Resim

Tırın dorsesinde bulunan 205 küçükbaştan bazıları yola saçıldı. Kazayı gören köylüler, 112 Acil'i arayarak haber verdi. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koyunlardan 63'ünün telef olduğu belirlendi. Yaralanan sürücü ile 1 kişi tedavileri yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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