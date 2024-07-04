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Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı: 9'u telef oldu, 2'si kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı: 9&#039;u telef oldu, 2&#039;si kayıp
Taşlıçay, Koyun Sürüsü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Saldırıca 9 koyun telef olurken 2 koyun ise kayboldu.

Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde akşam saatlerinde dışarıda kalan koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 9 koyun telef olurken, 2 koyunun ise kaybolduğu öğrenildi.

Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı: 9'u telef oldu, 2'si kayıp - 1. Resim

KÖYLÜLER KAHROLDU

Köy sakinlerinden Serkan Yıldız, daha önce de kurtların hayvanlarına saldırdığını ve bu saldırıları önlemeyi başardığını, ancak bu sefer kurtların sayısının fazla olması ve ani bir şekilde saldırmaları nedeniyle koyunları kurtaramadıklarını ifade etti. Seyithan Çapar isimli bir diğer köylü ise kurt saldırılarından dolayı korktuklarını ve koyunlarının telef olduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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