İstanbul'da acı kaza! Bakkaldan eve koşan küçük çocuk canından oldu

Sultangazi'de bakkaldan çıkarak evine gitmek isteyen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak’ta meydana geldi. Bakkaldan alışveriş yapan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, evine gitmek için yola atladı. Kadın sürücü birden önüne fırlayan çocuğu ezdi. Sürücü feci kazanın hemen ardından aracını durdurduğu gibi sağlık ekiplerini aradı.

TALİHSİZ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşlar ise küçük çocuğun yardımına koştu. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Yaşanan olayı anlatan esnaf Muhammed Hüseyin, “Küçük çocuk 4 buçuk yaşında. Bakkaldan alışveriş yapıyordu. İki arabanın arasından geçerken, araba geldi vurdu. Ön tekeri geçti üstünden sonra ikinci teker de geçti. Hanımefendi olayı gördü. Hemen arabadan indi ambulansı aradı. Polisler geldi, ambulans geldi. Çocuk hayatını olay yerinde kaybetmişti. Çocuğun ismini bilmiyorum ama bizim yan tarafta komşumuz yani" dedi.