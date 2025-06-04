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Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama! 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bodrum&#039;da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama! 3 kişi yaralandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla Bodrum'da bir tekne yakıt ikmali için marinaya yanaştığı sırada patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir marinaya yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yanaşan teknede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

YARALILAR VAR

Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama! 3 kişi yaralandı - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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