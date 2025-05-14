Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 4'ü tutuklandı. Öte yandan 4 kişi serbest bırakılırken, 7 kişinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi. "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4 kişi tutuklandı. 4 kişi serbest bırakılırken, 7 kişinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.