Boğaziçi Üniversitesi’nde korkunç cinayet: Katilin kampüse girişi güvenlik kamerasında
Kaynak: Anadolu Ajansı
Boğaziçi Üniversitesi’nde Hilal Özdemir cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil Ayberk Kurtuluş’un, olay günü otomobiliyle kampüse giriş anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla öldürdükten sonra intihar eden Ayberk Kurtuluş’un, olay günü kampüse otomobiliyle girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 30 Ağustos’ta gerçekleşen cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüs girişinde güvenlikle konuşarak içeri girdiği görülüyor.
Olayda, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından vurulan Hilal Özdemir hayatını kaybetmiş, Ayberk Kurtuluş ise aynı silahla intihar etmişti.
