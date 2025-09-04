Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı
Samsun, Çarşamba, Trafik Kazası, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yeşillik alana girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.G. (48) idaresindeki 55 BM 866 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğercili mevkisinde yol kenarında bulunan yeşillik alana girdi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.G. (48) ve U.G.(18) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti - 3. SayfaElektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti!Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaAlev alan araçta sıkışıp feci şekilde can verdilerKendini polis olarak tanıtanlara kandı, varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı! - 3. SayfaVarını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı!Çim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdi - 3. SayfaÇim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdiHer yerde aranan cinayet zanlısı mağarada yakalandı - 3. SayfaHer yerde aranan cinayet zanlısı mağarada yakalandıİş yerine saldırı emrini düzgün yapamayınca etek giydirdiler! Zorbanın zorbaya yaptıkları pes dedirtti - 3. SayfaSaldırı emrini düzgün yapamayınca etek giydirdiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...