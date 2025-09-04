Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yeşillik alana girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.G. (48) idaresindeki 55 BM 866 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğercili mevkisinde yol kenarında bulunan yeşillik alana girdi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.G. (48) ve U.G.(18) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
