CHP'de kriz! İlçe yönetimi, 'Milletvekilinden baskı görüyoruz' diyerek istifa etti!
Aydın'da CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi istifa kararı aldı. Duransoy, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün kendisini görevden almak istediğini iddia edip baskı gördüklerini savunarak, "Bizi görevden almalarını beklemeden yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte istifa ettik." dedi.
"BİZE BASKI YAPILDI"
Duransoy, yazılı açıklamasında, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, kendisini görevden almak istediğini iddia etti. Açıklamasında durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le de görüştüklerini ifade eden Duransoy, kendilerine baskı yapıldığını savundu.
İlçe Başkanlığı yönetimiyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan Duransoy, "Bizi görevden almalarını beklemeden, bu dik duruşun gereği olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevlerimizi bıraktık." ifadelerini kullandı.
