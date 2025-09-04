Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP kongrelerine iptal kararı! Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir...

CHP kongrelerine iptal kararı! Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP, Ataşehir, İptal, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından ilçelerden de peş peşe kararlar geldi. Ataşehir, Başakşehir, Bakırköy, Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongresinin 'tedbir kararları gereği' yapılmamasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından son dakika gelişmeleri peş peşe yaşandı.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)' de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, '39.Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar verilmiştir."

4 İLÇEDE DAHA İPTAL

Öte yandan Ataşehir'in ardından Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulları da 14 Eylül'de yapılacak olağan ilçe kongresinin iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Neymar'a tanımadığı isimden bir milyar dolarlık miras piyangosuPehlivanköy Panayırı ne zaman, kaç gün sürecek? 2025 Pehlivanköy Panayırı başlıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Valiyle öğretmen arasında duygusal diyalog! Hemen arayıp destek sözü verdi - GündemValiyle öğretmen arasında duygusal diyalogŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı - GündemŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandıAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha! - GündemAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!Samsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kayboldu - GündemSamsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kaybolduZabıtaları sopayla darbeden belediye başkanı şimdi yandı! Görevden alınmasını isteyecekler - GündemZabıtaları darbeden belediye başkanı şimdi yandı!Esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndü - GündemEsnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...