Gürsel Tekin pazartesi gününü işaret etti: CHP'den il binasında yataklı önlem!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı'na özel açıklamalarda bulundu.

"GÖREVİ, PARTİMİZE KAYYUM ATANMASIN DİYE KABUL ETTİK"

Tekin, "Görevi, partimize kayyum atanmasın diye kabul ettik. Pazartesi günü önceki dönem il başkanlarımızla partimize gidecek; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu süreci aşacağız. İl binasında bizim kardeşlerimiz var." dedi.

"CHP'Yİ KAYYUMLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

CHP'de kavga görüntüsü bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını belirten Tekin, "Biz partimizin yeni yaşını, bize yakışır bir şekilde karşılayacağız. Çınarımız CHP halkın umududur. CHP'yi kayyumlara teslim etmeyeceğiz. Herkes müsterih olsun." dedi.

"CHP YATAK SİPARİŞİ VERMİŞ"

Gürsel Tekin'in TGRT Haber'e özel açıklamalarını değerlendiren Gazeteci Barış Yarkadaş, "Kayyum kararının alındığı gün, 'CHP İstanbul il binasına sadece 574 kişi geldi' dedim diye 3 gün bana küfür ettiler. Sonrasında CHP il binasında bir karar aldılar. Demişler ki; 'İnsanlar gelmiyor il binası, biz bari İstanbul'u dörde bölelim ve her ilçeden her gece 5'şer, 10'ar kişi gelsin, ortalama 100 kişi il binasında olsun. Gelen arkadaşlar toplu fotoğraf vermesin, sadece nöbet tutarken fotoğraf versinler. Burada az insan olduğu belli olmasın.' Pazar gecesi bir şenlik yapacaklarmış, insanları getirmek için. Genel merkez koridorlara sermek için yatak siparişi vermiş." ifadelerini kullandı.

"ESKİ İL BAŞKANLARI DA GİDECEK"

Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte il binasına eski il başkanlarının da gideceğini söyleyen Yarkadaş, "Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu hep birlikte İstanbul il Başkanlığına gidecek. Başka isimler de katılabilir." dedi. .

Gazeteci Barış Yarkadaş ayrıca, mahkemenin görevi Gürsel Tekin'e verdikten sonra kabul etmemesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.