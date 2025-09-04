6 yaşındaki çocuk 1200 metre açığa sürüklendi! Nefes kesen kurtarma operasyonu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mersin'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince 1200 metre açıkta kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı kameraya yansırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk kurtarıldı.
Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, 6 yaşındaki Y.Ö. can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi.
Y.Ö'nün denizde akıntıya kapılması üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
1200 METRE AÇIĞA SÜRÜKLENDİ
Bölgeye intikal eden ekiplerce Y.Ö. denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtarıldı.
Karaya çıkarılan çocuk sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Y.Ö'nün kurtarılma anı Sahil Güvenlik ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru