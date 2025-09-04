Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri, Futbol, Spor, Tebrik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu - 2. Resim

İSPANYA MAÇI İÇİN 'BAŞARILAR' MESAJI

90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletirken; ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandıABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: İlçe kongreleri kaldığı yerden devam edecek - GündemYSK, CHP'nin itirazını kabul etti!Apartta genç astroloğun cesedi bulundu! 2 gündür haber alınamıyordu - GündemGenç astroloğun cesedi apartta bulunduSosyal medya onu konuşuyor! Scooter valizle paket servisi yaptı - GündemPaket serviste yeni dönem! Gören bir daha baktıSuya düşen arkadaşını kurtaracaktı... İkisinin de cesedi bulundu - GündemSuya düşen arkadaşını kurtaracaktı...Jandarma tarlaya indi, karış karış gezdi! 1 kişi suçüstü yakalandı - GündemJandarma tarlaya indi, karış karış gezdi! Suçüstü yakalandıCHP'den ihracı istenen Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimini topa tuttu - GündemBarış Yarkadaş, Özel yönetimini topa tuttu
Sonraki Haber Yükleniyor...