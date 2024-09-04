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Bolu'da çevre kirliliğini sürdüren Beypiliç'e 4. kez ceza kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Daha önce 3 kez çevre kirliliğine neden olduğu için ceza yiyen Beypiliç firması bir kez daha suçlu bulundu. Beypiliç'e, atık suyunu arıtmadan dereye saldığı gerekçesiyle 4. kez ceza kesildi.

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ceza kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Bolu'da çevre kirliliğini sürdüren Beypiliç'e 4. kez ceza kesildi - 1. Resim

BEYPİLİÇ'E 4. CEZA

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki Beypiliç firmasının, atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığını 4’ncü kez yakaladı. Firmaya 3 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, şirket hakkında çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bolu'da çevre kirliliğini sürdüren Beypiliç'e 4. kez ceza kesildi - 2. Resim

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DEVAM EDİYORLAR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira, 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezaları verilmişti.

Bolu'da çevre kirliliğini sürdüren Beypiliç'e 4. kez ceza kesildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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