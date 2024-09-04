Bolu'da çevre kirliliğini sürdüren Beypiliç'e 4. kez ceza kesildi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme:

Daha önce 3 kez çevre kirliliğine neden olduğu için ceza yiyen Beypiliç firması bir kez daha suçlu bulundu. Beypiliç'e, atık suyunu arıtmadan dereye saldığı gerekçesiyle 4. kez ceza kesildi.