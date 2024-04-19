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Bolu'da dehşet! Gürültüye uyanan apartman sakinleri baba ve kızının cesedini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da gece yarısı kan donduran bir olay yaşandı. Eşi ile arasının iyi olmadığı öğrenilen adam dehşet saçtı. Çıkan tartışmada eline aldığı bıçakla hem karısını hem de kayınpederini katletti. Gürültüye uyanan apartman sakinleri gördüğü manzara karşısında şoka girdi.

Olay gece 00.30 sularında Sağlık Mahallesi Songül Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Karısı Meltem Zengin (35)  ile arasının bozuk olduğu iddia edilen Serkan Zengin (36) dehşet saçtı. Çıkan tartışma üzerine hem eşini hem de kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (65) bıçaklayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. 

Bolu'da dehşet! Gürültüye uyanan apartman sakinleri baba ve kızının cesedini buldu - 1. Resim

APARTMAN SAKİNLERİ SESE KOŞTU

Gece yarısı çığlık seslerini duyan apartman sakinleri gürültünün geldiği daireye gidince hayatlarının şokunu yaşadı. Kanlar içinde kalan baba ve kızı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu'da dehşet! Gürültüye uyanan apartman sakinleri baba ve kızının cesedini buldu - 2. Resim

BABA - KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlıkçılar Turgut Doğanyiğit’i olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz kadın ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bolu'da dehşet! Gürültüye uyanan apartman sakinleri baba ve kızının cesedini buldu - 3. Resim

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Serkan Z. (36) polis ekiplerince yakalandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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