Bolu'da dehşet! Gürültüye uyanan apartman sakinleri baba ve kızının cesedini buldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Nisan 2024 04:21 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 04:33 - Güncelleme:

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Bolu'da gece yarısı kan donduran bir olay yaşandı. Eşi ile arasının iyi olmadığı öğrenilen adam dehşet saçtı. Çıkan tartışmada eline aldığı bıçakla hem karısını hem de kayınpederini katletti. Gürültüye uyanan apartman sakinleri gördüğü manzara karşısında şoka girdi.