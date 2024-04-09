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Henüz 16 yaşındaydı! Sevgili kavgasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Henüz 16 yaşındaydı! Sevgili kavgasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada ‘kız meselesi’ yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından iki grup parkta karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 6 şüpheli de tutuklandı.

Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Hürriyet Parkı’nda iddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada ‘kız meselesi’ yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı (16) 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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