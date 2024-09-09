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Bolu'da soda yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapandı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu&#039;da soda yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapandı...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da, Mudurnu Akyazı karayolunda maden suyu yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu Mudurnu Akyazı karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, gece saatlerinde Mudurnu Akyazı karayolunda yaşandı. Beypazarı'ndan Akyazı istikametine gitmekte olan maden suyu yüklü 06 DP 72 79 plakalı tır kontrolden çıkarak yola devrildi.

Bolu'da soda yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapandı... - 1. Resim

Araçta yüklü bulunan maden suyu şişeleri tarlaya ve şarampole devrilirken birçok şişenin kırıldığı görüldü.

Bolu'da soda yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapandı... - 2. Resim

Sürücü şans eseri yara almadan kendi imkanları ile aracından çıktı. Olay yerine gelen ekipler alternatif yol olarak trafiği eski Mudurnu taş kesti karayoluna yönlendirdi.

Bolu'da soda yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapandı... - 3. Resim

Jandarma olay yerinde çekici çağırarak tırın bir an önce yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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