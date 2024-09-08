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Burdur'da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Burdur&#039;da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur- Fethiye Karayolu'nda kontrolden çıkan araç refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobilin üstüne düştü. Feci kazada araçlar hurda yığınına dönerken içlerinde sıkışan 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Burdur-Fethiye Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Burdur’dan Fethiye'ye doğru giden Mehmet Peşen (18) idaresindeki Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, taklalar atarak karşı şeritten gelen Ali Ç.(33) idaresindeki aracın üzerine düştü.

Burdur'da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

ARAÇTAN FIRLADILAR

Kazada Tofaş sürücüsü Mehmet Peşen ve araçta yolcu olarak bulunan Emir Özer(20) araçtan fırlayarak ağır yaralanırken, diğer araç sürücüsü Ali Ç. ve eşi Fatma Ç.(31) ve çocukları Duru Ç.(7) yaralandı.

Burdur'da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı - 2. Resim

2 GENÇ CANINDAN OLDU, BİR AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Mehmet Peşen ve Emir Özer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer araçta bulunan yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. 

Burdur'da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı - 3. Resim

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada ölen gençlerin aileleri acı haberi aldığı gibi olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren aileler gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Ç.'nin durumunun ağır olduğu başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 

Burdur'da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı - 4. Resim
Kaza anında yol kenarında bulunan işletmesinde temizlik yapan ve yardıma ilk koşan görgü tanığı İsmail Dinçer, “İşletmemde etrafı temizleyip Kuruçay tabelasının yanındaki bayrakların kontrolünü yaparken bir anda kavşaktan itibaren gürültülü bir ses geldi. Tahminimce saatte 150 kilometre civarı bir hızla gelen Tofaş otomobil, bir anda tam benim bulunduğum yerden 100 metre geride araç savrularak refüjü aşıp taklalar atarak karşı şeritteki arabaya çarptı.

Burdur'da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı - 5. Resim

Olay yerinde ilk ben olduğum için hemen koşarak yanlarına gittim ve 112’yi aradım. İki aracın çarpıştığını, insanların savrulduğunu ölü olup olmadığını bilmediğimi ambulansın acele gelmesini istedim. Daha sonra araçların kontakları alıp stop ettim. Arabanın içinde kadın ve çocuk vardı yaralı onları çıkardım. Şoför ise sıkışmıştı ama bilinci açıktı. Görevliler gelene kadar trafik tedbirlerini aldım. İnsanlık görevi diyerek elimden geleni yapmaya çalıştım” dedi.

Burdur'da korkunç kaza! Refüjü aşan araç karşı şeritten gelen arabanın üstüne düştü: 2 ölü, 3 yaralı - 6. Resim

"AYNI YERDE SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Yıllardır kazanın olduğu bölgede işletmecilik yaptığını ve sürekli kazalara şahit olduğunu da söyleyen İsmail Dinçer, “Burada sürekli kaza oluyor Hatta bende dinlenme tesisimi kapatıp lastikçi veya oto kurtarıcı dükkanı açayım diye düşündüm. İlerdeki kavşaktan dönen araçlar yolun düz olduğunu görüp devamlı gaza basıyorlar ve burada da devamlı bu sıkıntı meydana geliyor” şeklinde konuştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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