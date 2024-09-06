Çanakkale'de kaza! Annesi ile yola çıkan kadın sürücü hayatını kaybetti
Çanakkale Bayramiç'te otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan anne ve kızı ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünzile Alacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayramiç'ten Ezine'ye giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki otomobil, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Yoldan geçerken kazayı fark eden diğer sürücüler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ ANNESİNİN DURUMU AĞIR
Kazada sürücü Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Alacaoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı