Çanakkale'de kaza! Annesi ile yola çıkan kadın sürücü hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Eylül 2024 05:26 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 05:34 - Güncelleme:

Çanakkale Bayramiç'te otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan anne ve kızı ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünzile Alacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.