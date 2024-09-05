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14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur trafik kazasında öldü! Ailesi kahroldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur trafik kazasında öldü! Ailesi kahroldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'dan babası ve ablasıyla Mersin'e dönen 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan, Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Dedecan'ın ailesi cenazeyi teslim alırken kahroldu.

Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda; Mersin'de yaşayan baba Ahmet Dedecan (45), kızları Yağmur (14) ve Hazal Dedecan (20) ile birlikte üniversite işlemleri için Malatya'ya gitti.

REFÜJE ÇARPIP SAVRULDU

İnönü Üniversitesi’nde matematik bölümü okuyan Hazal Dedecan'ın Mersin'e yatay geçiş işlemlerini halleden Dedecan ailesi ardından tekrar Mersin'e doğru yola çıktı. Baba Dedecan, sabah saatlerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otoyolda refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Dedecan ile kızı Hazal Dedecan'ı hastaneye kaldırdı.

14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur trafik kazasında öldü! Ailesi kahroldu - 1. Resim

14 YAŞINDA BAŞARILI BİR SPORCUYDU...

Mersin'de Kır Çiçekleri Kız Sporcu Yetiştirme Projesi'nde yer alan ve cirit atma branşında yerel ve ulusal çapta başarıları olan sporcu Yağmur Dedecan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Yağmur'un cenazesi defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine yola çıktı. Acılı anne Taybet Dedecan, adli tıp kurumundan kızının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu.

14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur trafik kazasında öldü! Ailesi kahroldu - 2. Resim

"HAYALLERİ YARIM KALDI"

Kazanın nasıl olduğu hakkında pek bilgisi olmadığını kaydeden anne Taybet Dedecan, “Otobanda refüje çıkmışlar, araçta eşim ve çocuklarım vardı. Kızım spor lisesini kazandı oraya gidecekti. Hayalleri yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı nur içinde yatsın. Eşim ve kızımın tedavisi devam ediyor” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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