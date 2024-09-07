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Kazada yaralanmıştı! Mizgin’den 24 gün sonra acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kazada yaralanmıştı! Mizgin’den 24 gün sonra acı haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da kazada yaralanan 14 yaşındaki Mizgin Kılınç’tan kötü haber geldi. Mizgin, 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazada yaralanmıştı! Mizgin’den 24 gün sonra acı haber - 1. Resim

KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda 14 Ağustos'ta yolun karşısına geçmeyen çalışan Sultan Mizgin Kılınç (14), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Önce Bismil Devlet Hastanesi daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kılınç, 24 günlük mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanmıştı! Mizgin’den 24 gün sonra acı haber - 2. Resim

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Kılınç'ın hızlı karşıya gelemeye çalıştığı ve otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görülüyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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