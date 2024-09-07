Kazada yaralanmıştı! Mizgin’den 24 gün sonra acı haber
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da kazada yaralanan 14 yaşındaki Mizgin Kılınç’tan kötü haber geldi. Mizgin, 24 gün sonra hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, 24 gün sonra hayatını kaybetti.
KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda 14 Ağustos'ta yolun karşısına geçmeyen çalışan Sultan Mizgin Kılınç (14), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Önce Bismil Devlet Hastanesi daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kılınç, 24 günlük mücadelesini kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Kılınç'ın hızlı karşıya gelemeye çalıştığı ve otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görülüyor.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı