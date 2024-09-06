Minibüs dereye uçtu! Feci kazadan sürücü nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Eylül 2024 18:56 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 19:01 - Güncelleme:

Bursa'nın Kestel ilçesinde minibüsün dereye uçması sonucu yaralanan sürücü, nefes kesen operasyonla kurtarıldı. Kaza sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Yusuf A., Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.