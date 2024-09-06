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Minibüs dereye uçtu! Feci kazadan sürücü nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Minibüs dereye uçtu! Feci kazadan sürücü nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Kestel ilçesinde minibüsün dereye uçması sonucu yaralanan sürücü, nefes kesen operasyonla kurtarıldı. Kaza sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Yusuf A., Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu. Dere içerisindeki yaralı sürücü, nefes kesen operasyonla yaralı olarak kurtarıldı.

MİNİBÜS DEREYE UÇTU

Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi’ne uçtu.

 Minibüs dereye uçtu! Feci kazadan sürücü nefes kesen operasyonla kurtarıldı - 1. Resim

NEFES KESEN OPERASYON

Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı bekleyen Yusuf A.’yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. 

Minibüs dereye uçtu! Feci kazadan sürücü nefes kesen operasyonla kurtarıldı - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.’ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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