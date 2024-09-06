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Balıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de Bandırma-Gönen yolu üzerinde trafikte seyir halinde olan araca cisim çarpması sonucu şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak durdu. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale gelirken otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Bandırma-Gönen Yolu, Bandırma istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. M.Y. idaresindeki 34 SS 968 plakalı otomobile yabacı bir cismin çarpmasıyla direksiyon hakimiyeti kayboldu. Yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.Y. ile beraber otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., S.Y., E. N. K. ve Z.K. yaralandı.

Balıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi yaralandı - 1. Resim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından otomobilin içinden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gönen Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Yaralıların genel sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Balıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi yaralandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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