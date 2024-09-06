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Fethiye’de zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fethiye’de zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D’nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fethiye’de zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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