Dilan Polat’ın beklediği karar çıktı: Engin Polat tahliye edildi

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasının 3. gününde karar çıktı. 10 aydır tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi. Ayrıca Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün de tahliyesine karar verildi.

"Tutukluluk halleri devam etsin" isteği! Dilan Polat mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

"Tutukluluk halleri devam etsin" isteği! Dilan Polat mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.

ENGİN POLAT VE 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi.

DİLAN POLAT'IN SEVİNÇ ANLARI

Eşinin tahliye kararını öğrenen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun sevinç anları objektiflere yansıdı.

KASIM AYINDA TUTUKLANMIŞLARDI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.