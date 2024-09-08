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Feci kaza! Belediye otobüsü araba ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kaza! Belediye otobüsü araba ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde makas attığı iddia edilen otomobil, belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı...

Olay, gece saatlerinde D-100 Karayolu İstanbul istikameti Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün makas atarak ilerlediği ileri sürülen otomobil, kontrolden çıkarak belediye otobüsüne çarptı.

Feci kaza! Belediye otobüsü araba ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Feci kaza! Belediye otobüsü araba ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Kurmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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