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    • - Güncelleme Tarihi:

    Bomba gibi patlayan Tofaş'tan son anda canlarını kurtardılar

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Adana’da Tofaş marka araç LPG dolumu sırasında adeta bomba gibi patladı. O anlar amatör kameraya yansırken araçta bulunan 3 kişi araçtan son anda kaçarak canını kurtardı.

    Bomba gibi patlayan Tofaş&#039;tan son anda canlarını kurtardılar
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki  bir akaryakıt istasyonunda yürekler ağza geldi. LPG dolumu yapıldığı sırada Tofaş marka bir araç önce patladı ardından alev alev yanmaya başladı.

    Öğle saatlerinde Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

    CANLARINI ZOR KURTARDILAR

    İstasyondaki pompacının yakıt dolumu yaptığı sırada söz konusu araçta patlama meydana geldi.

    Araçta bulunan 3 kişi son anda kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı.

    Öte yandan yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Bomba gibi patlayan Tofaş'tan son anda canlarını kurtardılar

    PATLAMA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

    Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TofaşAdanaLpgPatlama
    Haberler > Gündem > Bomba gibi patlayan Tofaş'tan son anda canlarını kurtardılar
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