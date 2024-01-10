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Bomba gibi patlayan Tofaş'tan son anda canlarını kurtardılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Fatih Uğur
Adana’da Tofaş marka araç LPG dolumu sırasında adeta bomba gibi patladı. O anlar amatör kameraya yansırken araçta bulunan 3 kişi araçtan son anda kaçarak canını kurtardı.
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda yürekler ağza geldi. LPG dolumu yapıldığı sırada Tofaş marka bir araç önce patladı ardından alev alev yanmaya başladı.
Öğle saatlerinde Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.
CANLARINI ZOR KURTARDILAR
İstasyondaki pompacının yakıt dolumu yaptığı sırada söz konusu araçta patlama meydana geldi.
Araçta bulunan 3 kişi son anda kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı.
Öte yandan yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
PATLAMA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı