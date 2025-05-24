Borsada manipülasyon... Ünsal Ban ve 2 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturmasında, eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakuş suç amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

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İDDİALAR CİDDİ

Soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin ''piyasa dolandırıcılığı'' suçunu oluşturduğu tespit edildi.

Ünsal Ban

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "örgütlü piyasa dolandırıcılığı" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmak üzereyken Fethiye'de yakalandı. Operasyonda ayrıca, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakuş suç amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla tutuklandı.