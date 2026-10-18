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Boşanma davalarında 'kredi' detayı! Yargıtay kararını verdi

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Boşanma davalarında 'kredi' detayı! Yargıtay kararını verdi
Başlık ResmiBoşanma davalarında 'kredi' detayı! Yargıtay kararını verdi

Antalya'da görülen boşanma davasında, eşinden habersiz konut kredisi çeken erkek 'kusurlu' sayıldı, dosya Yargıtay'a taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, kredi çekmenin tek başına kusur sayılamayacağına, borcun hangi amaçla kullanıldığının da değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

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Antalya'da görülen boşanma davasında, eşinden habersiz konut kredisi çeken erkeğin 'kusurlu' sayılması üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Dava sırasında kadın, eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini ileri sürdü. Erkek ise eşinin kendisinden habersiz konut kredisi çektiğini belirterek bu durumu boşanma davasında kusur olarak gösterdi. Aile mahkemesi, tarafları eşit kusurlu kabul etti.

Kararın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. İnceleme sonucunda yerel mahkemenin kararı bozuldu.

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KREDİNİN KULLANIM AMACI DİKKATE ALINACAK

Kanal D'nin haberine göre Yargıtay, konut edinmek için kredi çekilmesinin yalnızca eşten habersiz yapılmış olmasına dayanılarak kusurlu davranış sayılamayacağını belirtti. Değerlendirmede kredinin hangi amaçla alındığı, nasıl kullanıldığı ve eşlerin evlilik sürecindeki diğer davranışlarının birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.

Avukat Fatih Kramercan da borcun kullanım amacının önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Yani taraf kumar borcu ödemek için kredi çekmişse boşanmada kusurlu bir davranıştır. Ancak ailenin ekonomisine katkı sunmak amacıyla borçlanmış ve yatırımlarını buna aktarmışsa kusur olarak addedilmemesi gerekmektedir.”

Bu karar, eşten habersiz kredi çekilmesinin boşanma davalarında tek başına kusur sayılması için yeterli olmadığını ortaya koydu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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