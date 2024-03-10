Bu acının tarifi yok! Kızının gelinliğini ateşe verdi, 'Hepinize ders olsun' dedi

Mersin'de yaşayan Mervegül Bayer, bir sene önce boşandığı polis memuru eşi tarafından öldürüldü. Evlat acısı ile kavrulan anne kızının gelinliğini sokak ortasında ateşe verip, "Her şey bununla başladı, bununla da bitecek. Hepinize ders olsun" dedi.

Korkunç olay Mersin'de yaşandı. Polis memuru Mustafa Yıldır, bir sene önce boşandığı Mervegül Bayer ile konuşmak istedi. Bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı, öfkeli adam beylik tabancası ile eski eşini başından vurup intihar etti. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken ambulansta can verdi. Mervegül Bayer'in annesi Hatice Kurt ise kızının gelinliğini sokak ortasında ateşe verdi.

"HER ŞEY BUNUNLA BAŞLADI, BUNUNLA BİTECEK"

Acılı anne, ‘Her şey bununla başladı’ diyerek ağıtlar yakarak gelinliği benzin döküp yaktı. Gelinlikle birlikte genç kızlara da nasihatte bulunan gözü yaşlı anne, “Kızlar bu Merve’nin kefeni. Her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin.

Bu mesaj Merve'den geldi. ‘Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak’ dedi. ‘Her şey onunla başladı’ dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü iyi olmaz, bir insan değişmez bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" dedi.

Hatice Kurt'un benzin döküp ateşe verdiği gelinliğin yanışını ağıtlarla izledi. O esnada çevredekiler göz yaşlarını tutamadı.