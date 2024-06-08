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Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor! Bin lira verdiler, yine de satmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor! Bin lira verdiler, yine de satmadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üzerinde "Allah" yazan karpuz şaşırttı. Manav Velat Arslan, "Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım." dedi.

Yüksekova Özgürlük Meydanı'nda meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan isimli manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde “Allah” isminin olduğu bir karpuz gördü.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor! Bin lira verdiler, yine de satmadı - 1. Resim

KİMSEYE SATMADI

Karpuzu tezgahında sergileyen Arslan, müşteri çıkmasına rağmen karpuzu satmadı. Çok nadir görülen bu olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan, “Sabah karpuzları dizdiğim sırada ‘Allah' isminin olduğun bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım." dedi.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor! Bin lira verdiler, yine de satmadı - 2. Resim

BİN TL TEKLİF EDENE BİLE VERMEMİŞ

Esnaf sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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