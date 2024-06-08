İsrail'in Gazze'deki son katliamına Hamas'tan meydan okuma: Teslim olmayacağız

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail'in Nusayrat Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından açıklama yaptı. Saldırıda en az 210 kişi ölürken Heniyye, "Halkımız teslim olmayacak, direniş bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecektir." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 210 kişinin öldürülmesine ilişkin Hamas'a ait Telegram hesabından açıklama yapıldı.

HAMAS'TAN "TESLİM OLMAYACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in Nusayrat Kampı ve Deyr el-Belah'ta Filistinli çocuklara ve kadınlara yönelik katliamlarına devam ettiğini vurguladı. Dünyanın İsrail'i "çocuk katili" şeklinde nitelediğini ama Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "Halkımız teslim olmayacak, direniş bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES AÇIKLAMASI

"Eğer İsrail kendi tercihlerini Filistinlilere zorla dayatabileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalı." ifadelerine yer veren Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğine dikkati çekti.

Heniyye, İsrail'in askeri açıdan başarısız olduğunu, siyasi ve ahlaki açıdan da "en düşük seviyede" olduğunu belirterek, dünyanın artık harekete geçmesi gerektiğini aktardı. Hamas lideri, "İsrail'in işlediği vahşi katliamlara ve onlarca sivilin ölümüne karşı İslam ümmetinin tüm halkları ve dünyanın özgür halklarının ayağa kalkması gerektiğini" vurguladı.