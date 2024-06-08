CIA'in gizli raporu sızdı! İsrail-Gazze hattından çok konuşulacak ayrıntılar...

CIA'in İsrail-Hamas savaşının sonucuna dair elinde tuttuğu ve ABD'li yetkililerin masasında olan gizli rapor sızdı. Rapora göre İsrail'in ana hedefi şimdilik Hamas'ın askeri kanadının liderlerinden Muhammed Deif. İsrail yönetiminde savaş sonrası plana dair fikir birliğinin bulunmadığının belirtildiği raporda, İsrail'in ABD'nin planını uygulamayacağına değinildi.

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlilere insanlık dışı muameleler devam ederken bir yandan da diplomatik arenada savaşın sonlanması için esir takası çabaları sürüyor.

CIA RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in aktardığına göre, CNN International'ın ulaştığı bir CIA raporu ise savaşa dair dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. ABD'li yetkililer arasında dolaştığı belirtilen rapora göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun muhtemelen savaş sonrası hiçbir ceza almadan bütün bu olanlardan "paçayı sıyırabileceğini" düşünüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN ANA HEDEFİ KİM?

Söz konusu raporda ayrıca Netanyahu'nun Gazze'nin geleceğini "belirsiz terimlerle" tartışarak "muhtemelen güvenlik şeflerinin desteğini sürdürebileceğine ve koalisyonunun sağ kanadından ayrılmaları önleyebileceğine inandığı" belirtiliyor. CIA henüz raporla ilgili bir açıklamada bulunmazken analistler İsrail ordusunun ana hedefinin şimdilik Hamas'ın askeri kanadının liderlerinden Muhammed Deif olduğunu belirtti.

Deif, Kassam Tugayları'nın komutanı ve Hamas'ın askeri kanadının üst düzey komutanlarından biri olarak, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıların planlanmasında yer alan kritik bir isim. İsrail geçmişte Deif'i birçok kez hedef almaya çalıştı ve yaralı olmasına rağmen hala hayatta olduğuna inanılıyor.

İSRAİL YÖNETİMİNDE FİKİR BİRLİĞİ YOK

Öte yandan rapor İsrail yönetiminde Gazze'ye yönelik savaş sonrası plan üzerinde bir fikir birliğinin bulunmadığını vurguluyor; bu da her kabine bakanının savaş sonrası yönetim, güvenlik ve yeniden yapılanma konusundaki farklı görüşlerini gösteriyor. Netanyahu'nun bu konuyla ilgili fikri ise "bölgeyi yönetmek için ılımlı Arap devletlerinden oluşan bir koalisyon" kurulması.

ABD'NİN PLANI RAFA KALKTI

Bu fikir Biden'ın açıkladığı üç aşamalı planın üçüncü aşaması ile çelişiyor. Savaşın başında ABD-İsrail ve özellikle Biden-Netanyahu arasındaki ilişkiler çok sıkıydı ancak bölgedeki sivil katliamlar sonrası ilişkiler gerildi. Biden yaptığı açıklamalarda sık sık Netanyahu'yu eleştirdi ve savaşın bitmesi için çağrıda bulundu. Biden dışında diğer Amerikalı yetkililer de Netanyahu'yu giderek daha fazla eleştirmeye başladı.