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Bu kentte yere çöp atanlar yandı! Para cezası kesilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu kentte yere çöp atanlar yandı! Para cezası kesilecek
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de yere çöp atanlar ilk etapta sözlü uyarılacak, suçun tekrarlanması halinde 2.953 lira para cezası ödeyecek.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çevre temizliği konusunda başlatılan denetimlerde cadde, sokak ve meydanlarda sigara izmariti, ambalaj, kağıt ve benzeri çöp atanlara karşı cezai işlem uygulanacak.

3 BİN LİRA CEZASI VAR

Ekipler çevreyi kirleten vatandaşlara ilk etapta sözlü uyarıda bulunacak ikinci ihlal durumunda ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 953 TL idari para cezası uygulayacak.

Bu kentte yere çöp atanlar yandı! Para cezası kesilecek - 1. Resim

"ŞEHRİ KİRLETENLERİ AFFEDEMEYİZ"

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada; uygulamanın amacının caydırıcılık sağlamak ve toplumda çevre hassasiyetini artırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Biz ceza yazmak istemiyoruz ama şehrimizi kirletenleri de affedemeyiz. Temiz bir Niğde hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.

Zabıta ekiplerinin özellikle yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanlarda çöp atanlara karşı denetimlerini sıklaştıracağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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