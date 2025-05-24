Bu nasıl sorumsuzluk! 10 yaşındaki çocuğuna yaptırdı, paylaşımıyla kendini ifşa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2025 17:00 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 17:04 - Güncelleme:

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran şahıs daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şahsa, 21 bin 656 TL ceza yazıldı.

Kayseri'de yaşayan C.Ö., 10 yaşındaki oğluna aracını vererek trafiğe çıkarttı. C.Ö., o anları sosyal medya hesabında paylaşınca vatandaşlar durumu ihbar etti. İlgili Haber Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit etti. Araç şoförüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilirken, araç trafikten men edildi. Ayrıca, C.Ö. hakkında hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından gerekli adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar