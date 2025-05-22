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Bunaltan sıcak havaya kanmayın! İstanbul için tarih verildi, gök gürültülü sağanak geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AKOM, bir haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkması beklenen kentte pazartesiden itibaren sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. İşte gün gün hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Rüzgar, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Öte yandan AKOM ise sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkacağı İstanbul için yeni bir uyarı yayınladı.

PAZARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Buna göre İstanbul'da ilerleyen günlerde yağışlı bir hava hakim olacak. Pazar akşam sıcaklıklar 18 dereceye kadar düşecek, pazartesi günü sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR DA DÜŞECEK

Yeni tahmin raporuna göre megakentte cuma günü en yüksek 29 dereceyi bulan hava sıcaklığı çarşamba gününe gelindiğinde 18 dereceye düşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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