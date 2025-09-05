Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa Osmangazi’de orman yangını söndürüldü mü?

Bursa Osmangazi’de orman yangını söndürüldü mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa Osmangazi’de orman yangını söndürüldü mü?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa Osmangazi'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.  Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Bursa Osmangazi’de orman yangını: Ekipler alevlerle mücadele ediyor - 1. Resim

OGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıpAB'den Google'a rekor ceza geldi, Trump'ın tehdidi gecikmedi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eczanelerde yapılacak, direkt sisteme taşınacak! Sağlıkta yeni dönem başlıyor - GündemEczanelerde yapılacak, direkt sisteme taşınacakMeteoroloji'den il il sarı kodlu alarm! İstanbul'da başladı, geniş bölgeye yayılıyor - GündemMeteoroloji'den 8 kente 'sarı kodlu' uyarı34 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Gündem34 dolandırıcılık şüphelisi yakalandıCHP olağanüstü kurultaya gidiyor! 900 delege imza verdi, tarih belli oldu - GündemCHP olağanüstü kurultaya gidiyorÖrneği yok, benzerleri var! CHP İl Kongresi'nin iptalini hukukçular yorumladı - Gündem"Örneği yok, benzerleri var"Foyalarını döktü, kabahatli oldu! Barış Yarkadaş disipline sevk edildi - GündemFoyalarını döktü, kabahatli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...