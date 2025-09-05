Apartta genç astroloğun cesedi bulundu! 2 gündür haber alınamıyordu
Muğla Akyaka'da kötü koku ihbarına gide ekipler bir apartta astrolog Saliha Kılıç'ın cansız bedenini buldu. Kılıç'ın vücudunda darp veya yara izi bulunmazken astroloğun kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu.
DARP YA DA YARA İZİ YOK
Kılıç'tan 2 gündür haber alınamaması ve odadan koku gelmesi üzerine durum otel çalışanları tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
