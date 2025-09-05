Apartta genç astroloğun cesedi bulundu! 2 gündür haber alınamıyordu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatil yapan 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu.

İlgili Haber Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi

DARP YA DA YARA İZİ YOK

Kılıç'tan 2 gündür haber alınamaması ve odadan koku gelmesi üzerine durum otel çalışanları tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.