Bursa yangında son dakika gelişmesi! Bursa'daki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü?
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bursa'daki orman yangınında son durum merak ediliyordu, yeni haber geldi. Bursa'daki yangın nerede çıktı, söndürüldü mü? Çok sayıda ekip saatlerdir müdahale ediyordu, işte yangında son dakika gelişmesi...
Son dakika yangın haberi Bursa'dan geldi. Orman yangını sonrası yükselen alevler her yeri sardı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar son durumu merak etti. Peki Bursa'daki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü, yangının çıkış sebebi ne? İşte son dakika Bursa yangın haberinin detayları...
BURSA'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?
Bursa'daki yangın, Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı.
BURSA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Bursa'daki yangına hem vatandaşlar hem de çok sayıda ekip müdahale etti. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler için adrese takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye sevk edilen helikopterin de müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.
BURSA'DAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Bursa'daki yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi