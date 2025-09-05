Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: İlçe kongreleri kaldığı yerden devam edecek

YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: İlçe kongreleri kaldığı yerden devam edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YSK, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı kabul etti. YSK Başkanı Yener "Sarıyer, Tuzla Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir" dedi.

CHP, İstanbul'un ilçelerinde parti kongrelerinin durdurulmasına yönelik kararlara karşı harekete geçmiş, İlçe Seçim Kurulları'nın kararlarına itiraz için YSK'ya başvurmuştu.

İtirazları görüşmek için toplanan YSK, itirazı kabul etti. 

KONGRELER DEVAM EDECEK

YSK Başkanı Ahmet Yener toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir"

İTİRAZLARIN HEPSİ KABUL EDİLDİ

CHP tarafından Ataşehir, Tuzla, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu için yapılan itirazların hepsi kabul edildi. 

39. Olağan Kurultay sürecinde takvim devam edecek ve kongreler yapılacak. 

İSTANBUL BAŞVURUSUNA RET

YSK, CHP il yönetiminin görevden alınmasına ve İstanbul kongresinin iptal edilmesine yönelik itirazı ise reddetti. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

